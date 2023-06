Hausse importante du coût des loyers sur Kijiji

Le coût des logements à louer sur Kijiji a augmenté de 13,7% en un an, selon une étude du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ). Il s’agit de la plus forte hausse depuis que le groupe compile les données du site.

Ce chiffre est le résultat d’une analyse de 48 890 annonces du site de petites annonces entre le 1er février et le 31 mai 2023. Le RCLALQ fait cet exercice depuis 4 ans.

L’étude a aussi démontré une augmentation de 45% de prix des studios (une ou deux pièces) depuis 2020. Le prix moyen qui était de 770$ a grimpé pour atteindre 1 118$ par mois.

À Montréal spécifiquement, le prix moyen d’un appartement est de 1 573$. Le prix des studios, cependant, est en deçà de la moyenne nationale avec 1 063$.

Les arrondissements de Verdun et de Villeray ont connu une impressionnante augmentation du loyer moyen par pièce, dépassant le Plateau qui était jusqu’alors bien au-dessus.

Évolution du loyer moyen Kijiji par pièce dans certains quartiers de Montréal (source : RCLALQ)

Ce constat rend le RCLALQ nostalgique de «la vieille règle du « 100$ par pièce » qui prévalait dans les années 1990 jusqu’au tournant des années 2000», tel qu’écrit dans son compte rendu. Maintenant, prévient le groupe, il faudrait plutôt parler de 400$ par pièce, voire 500$ dans certains quartiers de la métropole.

Pour éviter que les prix continuent d’augmenter, le RCLALQ propose une solution en trois volets. Le regroupement demande d’abord la mise en place d’un registre des loyers afin de lutter contre les hausses abusives. Mercredi, les maires de 14 municipalités du Québec se sont unis pour demander cette mesure au gouvernement provincial.

Le RCLALQ propose aussi de plafonner les loyers afin d’empêcher qu’ils dépassent un certain taux d’augmentation. Il faudrait aussi, selon le regroupement, un gel des loyers pour rééquilibrer le marché spéculatif avant la mise en œuvre du plafonnement.