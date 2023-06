Valérie Plante collabore avec une icône du mème

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a partagé sur les réseaux sociaux un mème en partenariat avec András Arató, plus connu des internautes sous le nom de «Hide the Pain Harlod» («cache ta douleur Harold»), célèbre pour ses sourires qui semblent cacher un mécontentement.

L’image, qui sert d’avis public pour le maintien de la propreté dans l’espace public, montre l’homme assis dans un parc montréalais avec un bagel à la main. En arrière-plan, deux personnes quittent les lieux en laissant leurs ordures sur la table.

L’image est accompagnée du texte ironique «lorsque tu partages une table au parc, mais qu’eux te partagent leurs déchets». Une seconde publication de Valérie Plante laisse savoir que le message est le fruit d’une collaboration entre l’homme et la Ville.

Ce message est le fruit d’une collaboration entre Hide the Pain Harold et la Ville de Montréal. 🤝 @painharold @MTL_Ville #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) June 29, 2023

L’icône d’internet a d’ailleurs récemment visité Montréal et a publié sur ses réseaux sociaux une photo devant l’anneau géant du centre-ville qui a récolté plus de 25 000 mentions «J’aime» sur Instagram et 32 000 sur Facebook. La mairesse lui avait alors souhaité la bienvenue, ce à quoi il a répondu avoir vraiment aimé la ville et compter venir la visiter à nouveau.