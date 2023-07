Montréal facilite l’accès aux subventions pour les commerçants affectés par des chantiers

Alors que la saison des chantiers bat son plein, la Ville de Montréal allègera la paperasse pour que les commerces affectés par des travaux majeurs puissent recevoir une compensation financière. Plusieurs commerçants décrient depuis plusieurs mois les difficultés et les délais d’accès au programme d’aide financière mis en place par l’administration Plante.

Dès le début des travaux, les établissements admissibles pourront recevoir un montant forfaitaire de 5000 $, et ce, sans avoir à démontrer de pertes financières. «On tient pour acquis que ça va les affecter, un chantier», lance jeudi en point de presse Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial à la Ville de Montréal.

Par la suite, les commerçants qui démontreront une perte de bénéfice brut d’au moins 5% pourront recevoir un soutien financier allant jusqu’à 40 000 $ pour compenser ladite perte. Les commerçants n’auront plus à effectuer leur propre analyse financière; ils n’auront qu’à soumettre leur déclaration de revenus et les fonctionnaires de la Ville évalueront la valeur de leurs pertes.

On doit refaire nos infrastructures à Montréal. Ce n’est pas par coquetterie. […] On sait que pendant les travaux, c’est une période qui est difficile pour les commerçants. Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal

De gauche à droite: Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs à la Ville de Montréal; Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial à la Ville de Montréal; Serge Sasseville, conseiller de la Ville du district Peter-McGill. Nicolas Monet/Métro.

La nouvelle mouture du programme s’applique aux travaux majeurs qui relèvent de la Ville de Montréal, d’une ville liée ou de la Société de transport de Montréal (STM), d’une durée minimale de six mois, qui entravent la circulation automobile. Au total, 17 secteurs sont admissibles.

Rappelons qu’auparavant, le seuil d’admissibilité pour les travaux d’une ville liée ou de la STM avait été fixé à 36 mois, ce qui avait soulevé l’ire de nombreux commerçants, comme ceux de l’avenue Van Horne, affectés par la réfection de la station Outremont.

Seulement 1,7 M$ des 3,5 M$ disponibles en 2022 pour l’ancienne mouture du programme d’aide financière avaient été réellement versés à des commerçants, précise Luc Rabouin. L’enveloppe budgétaire pour le programme révisé demeure à 3,5 M$ par année: 1,5 M$ pour les montants forfaitaires et 2 M$ pour les subventions après démonstration de pertes de revenus. Toutefois, la Ville conserve une certaine marge de manœuvre si les montants réclamés dépassent l’enveloppe budgétaire, assure-t-il.

«La Ville de Montréal offre le programme d’aide financière le plus généreux au Canada pour soutenir les commerçants pendant les chantiers, affirme M. Rabouin. On sait que c’est difficile […], mais l’investissement qu’on fait dans nos rues et dans nos espaces publics, c’est aussi un investissement pour les commerçants.»

Nouveaux secteurs admissibles au programme d’aide financière depuis l’assouplissement des critères

1. Place Saint-Henri

2. Young – Phase 2

3. Guy – William

4. Jean-Talon / Pie-IX 5

5. Jean-Talon / Iberville

6. Van Horne

7. Sainte-Catherine Ouest, phase 2