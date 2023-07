On connaît la date de mise en service du REM entre Brossard et la Gare Centrale

L’antenne Rive-Sud du REM entre les stations Gare Centrale et Brossard ouvrira le 31 juillet prochain. Cette mise en service a été reportée à trois reprises.

Le train marche à blanc depuis quelques jours et continuera à le faire jusqu’au 31 juillet. Cela veut dire qu’il circule à la même fréquence que s’il était ouvert au public. Il s’agit de la phase finale des tests.

La portion du REM qui ouvrira s’étend sur 16 km – sur les 67 km que comportera le réseau. Il reliera Brossard et le centre-ville de Montréal en desservant un total de cinq stations, dont une, Gare Centrale, connectée à la station de métro Bonaventure, sur la ligne orange. L’Île-des-Sœurs sera également desservie par ce nouveau métro léger.

Le REM constitue à la fois le premier métro aérien et le premier métro automatique de Montréal. De nombreuses lignes d’autobus de la Rive-Sud ont été réorganisées pour permettre aux habitants des banlieues avoisinantes de se rendre à Montréal, par le REM.

Entre Brossard et la Gare Centrale, la fréquence de passage sera de 3 minutes 45 secondes lors des heures de pointe en semaine (de 6h30 à 9h30, et de 15h30 à 18h30) et de 7 minutes 30 secondes le reste du temps.

Par ailleurs, les tarifs de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sont ajustés depuis le 1er juillet 2022 pour inclure le REM. Ainsi, un ancien billet de la STM fonctionne désormais pour tous les transports sur l’île de Montréal, incluant les trains Exo et le REM. Un aller simple de Gare Centrale à L’Île-des-Sœurs coûtera donc 3,75 $, mais pour aller jusqu’à Brossard, il faudra débourser 4,50 $. Ce billet inclut des correspondances, le métro ou le bus.