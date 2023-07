Montréal conserve son rang de première destination d’affaires en Amérique du Nord

Pour la sixième année consécutive, Montréal peut se targuer d’occuper la première place pour l’accueil d’événements associatifs internationaux, selon la liste de l’International Meetings Statistics Report de l’Union des associations internationales (UIA).

Au total, ce sont 56 événements et 41 656 délégués internationaux qui ont été accueillis au Palais des congrès, dans les universités et dans les hôtels de Montréal, se réjouit le Palais des congrès. Celui-ci souligne notamment les réunions du forum International de la Cybersécurité, la 15em Conférence des parties (COP15) ainsi que la 24em Conférence internationale sur le Sida (AIDS 2022).

Ces rencontres et congrès permettraient de générer des retombées économiques significatives pour la Ville en plus de «contribuer à accroître la richesse intellectuelle de Montréal et a asseoir sa notoriété sur la scène mondiale». Le Palais des congrès souligne son «étroite collaboration» avec Tourisme Montréal et l’ensemble de l’écosystème du tourisme d’affaires, qui serait à l’origine de ce succès.

Jamais 5 sans 6! Pour une 6e année consécutive, Montréal est #1 pour l'accueil d'événements associatifs internationaux dans les Amériques! 🥇



