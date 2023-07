Montréal parmi les meilleures villes étudiantes au monde

Après avoir été désignée comme meilleure ville au monde (devant Paris) pour l’apprentissage du français, la métropole s’illustre à nouveau en s’imposant cette fois parmi les meilleures villes étudiantes à travers la planète en 2024.

Le classement «QS World University Ranking», dans lequel Montréal se démarque, rassemble un total de 160 villes de plus de 250 000 habitants comptant au moins deux universités. Il est proposé par la société britannique Quacquarelli Symonds, analyste de l’enseignement supérieur à l’échelle mondiale.

Ainsi, avec un score de 90.9., Montréal s’installe confortablement à la 13e place, légèrement derrière Toronto classé 11e, mais devant Vancouver qui termine à la 11e place.

Sur quels critères ce classement regroupant les villes où il fait bon d’étudier s’appuie-t-il? Divers paramètres tels que le degré de prestige des universités, le coût de la vie, le poids de la communauté étudiante, ou bien encore les débouchés professionnels ont été pris en compte, indique Quacquarelli Symonds.

Des étudiants ont également été sondés dans le cadre de cette enquête.

Outre Montréal et Toronto, deux autres villes canadiennes, soit Ottawa et Québec, figurent dans le tableau. Elles occupent, respectivement les 57e et 111e places.

D’après ce classement, Londres en Angleterre serait la meilleure ville étudiante au monde, suivie de Tokyo au Japon et de Séoul en Corée du Sud.