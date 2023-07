Avertissement d’orages violents pour Montréal

Les météorologues d’Environnement Canada ont émis un avertissement d’orages violents pour la région de Montréal lundi après-midi pour les neuf prochaines heures. En effet, les conditions atmosphériques sont favorables à la formation d’orages qui pourraient s’accompagner de grosse grêle, de vents destructeurs et/ou de pluies torrentielles.

Outre l’île de Montréal, les secteurs de Châteauguay, Laval et Longueuil sont aussi visés par l’alerte, dans la région de Montréal. «Soyez prêt pour les intempéries», préviennent les météorologues d’Environnement Canada, qui demandent de se mettre à l’abri si un temps menaçant approche.

Les températures demeureront par ailleurs élevées toute la semaine, et des averses et orages sont aussi à prévoir dans les prochains jours. Les températures seront en effet au-dessus des moyennes de saison, alors que les vacances de la construction commencent avec un maximum de 29 °C et un minimum de 20 °C, ainsi qu’avec 30% de probabilités d’averses.