REM: départ canon après 120 000 visites pour les portes-ouvertes

C’est le jour J! Le Réseau express métropolitain (REM) a fait ses débuts officiels ce matin, après avoir suscité l’intérêt de près de 120 000 visiteurs lors des portes ouvertes cette fin de semaine. Cette première journée marque le début officiel de l’exploitation de la portion Rive-Sud du réseau.

S’étendant sur plus de 16 km, le réseau inauguré aujourd’hui comprend les stations de Brossard, du Quartier, de Panama, de L’Île-des-Sœurs et de la gare Centrale. Un ajout prévu dans le Sud-Ouest, portera le nombre total de gares à six sur ce tronçon.

Le trajet de 16,6 km relie Brossard à la Gare centrale à Montréal en seulement 18 minutes. Les trains peuvent accueillir jusqu’à 600 passagers, dont 126 assis. Ils feront des arrêts aux stations du Quartier, Panama et de L’Île-des-Sœurs.

Il faudra cependant attendre jusqu’à fin 2024 pour pouvoir visiter l’ensemble des stations, à l’exception de celle de l’aéroport Montréal-Trudeau prévue pour 2027.

Plus de 120 000 personnes ont embarqué à bord du REM lors des portes ouvertes en fin de semaine! Merci pour votre engouement aussi grand que le nôtre, on se dit à demain pour l'ouverture officielle 👋 #REMmtl pic.twitter.com/oq3AuPXxnC — REM – Réseau express métropolitain (@REMgrandmtl) July 30, 2023

Combien ça coûte?

On peut se procurer des titres de transport avec sa carte OPUS. Elle peut être obtenue pour 6$ auprès des agents de station ou via les distributeurs automatiques de titres dans les stations de métro et autres points de vente. Les nouveaux titres de transport «tous modes» de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) comprennent les tarifs du REM.

Les prix varient en fonction du trajet, avec des billets «tous modes A» à 3,75$ pour un aller simple vers L’Île-des-Sœurs depuis Montréal et des billets «tous modes AB» à 4,50$ pour un aller simple vers Brossard. Les résidents de la Rive-Sud ont la possibilité d’acheter un passage «Transit RTL/REM» (35,75$ pour 10 billets ou 119$ par mois), permettant l’usage combiné du RTL et du REM.

Pour assurer le bon déroulement de ces premières semaines d’opération, une équipe escouade sera présente sur le réseau pour répondre aux questions des usagers et assurer leur sécurité.

Le REM circulera toutes les 3 minutes et 45 secondes durant les heures de pointe et toutes les 7 minutes et 30 secondes en dehors des heures de pointe, les week-ends et jours fériés.