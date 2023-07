Le REM reprend après un arrêt de service lors de sa journée inaugurale

Le REM a connu une interruption de service lors de sa toute première journée de service officielle. L’interruption se serait produite au niveau du pont Samuel-De Champlain, où le train a été arrêté pour une raison inconnue. Elle aurait débuté autour de 8h, en pleine heure de pointe, pour se terminer environ une heure trente plus tard.

Des passagers ont été débarqués à L’Île-des-Sœurs. Ces derniers ont dû prendre le bus pour se rendre à la gare Centrale.

Le service a repris graduellement à partir de 9h10.

Un peu avant 8h, des équipes techniques étaient sur place pour tenter d’établir un diagnostic.

Image de 3 trains immobiles du REM qui sont présentement en panne depuis 08h00 am sur le Pont Champlain. #REM @RadioCanadaInfo pic.twitter.com/aUTBYcrOdB — Ivanoh Demers (@ivanohdemers) July 31, 2023

DERNIÈRE HEURE



En cette première journée d’opération du #REM, une interruption de services force les passagers à sortir du réseau pour utiliser des navettes. De longues files d’attente à prévoir.@tvanouvelles pic.twitter.com/IyLUpC2Svw — Anne-Sophie Jobin (@annesophiejobin) July 31, 2023

Les voyageurs à bord d’un des trains ont été informés par une annonce diffusée dans le REM: «Attention à tous les voyageurs, un problème technique cause l’interruption de service pour un délai approximatif de 20 minutes.» L’attente aura finalement été beaucoup plus longue.

Des employés circulaient sur l’ensemble du REM pour informer les usagers de la situation. Le REM a promis un service fréquent et efficace sur son parcours de plus de 16 km, avec un de trajet de 18 minutes entre Brossard et la gare Centrale à Montréal. Il compte actuellement cinq stations en service et une autre est en construction.

Le REM connaît ce lundi sa première journée officielle. En fin de semaine, il a attiré 120 000 curieux lors des visites de préouverture.