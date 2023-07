Cinq suspects arrêtés et 780 000$ de drogues saisies par le SPVM

Cinq suspects ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite d’une vaste opération contre un réseau de trafiquants de stupéfiants.

Les individus, âgés de 27 à 37 ans, ont été arrêtés lors de perquisitions menées dans huit résidences le 26 juillet dernier, précise le SPVM.

Des quantités importantes de cocaïnes, de MDMA, de cannabis, de crystal meth, de Xanax et de méthamphétamine, valant au total plus de 780 000$, ont été saisies. Deux armes à feu, des cigarettes de contrebande, un gilet pare-balles et des munitions ont également été trouvés sur les lieux par les policiers.

L’opération, menée par plusieurs unités du SPVM, découlait d’informations obtenues en janvier et résulte de plusieurs mois d’enquête.

Les chefs d’accusation auxquels les suspects feront face n’ont pas encore été dévoilés.