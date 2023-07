Le PDG du port de Montréal largue les amarres et prend les commandes du TGF

L’Administration portuaire de Montréal (APM) perd son grand patron, Martin Imbleau, moins de trois ans après sa nomination. Ce dernier change de cap et tentera de mener à bon port le projet de train à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto.

Martin Imbleau deviendra ainsi le 8 septembre chef de la direction de VIA TGF, filiale indépendante de VIA Rail qui a reçu le mandat du gouvernement fédéral de développer le TGF.

La nouvelle, d’abord rapportée par La Presse, a été confirmée par VIA TGF le 31 juillet. «Il apporte des compétences exceptionnelles en matière de leadership, une expertise approfondie quant à la réalisation de projets d’infrastructure complexes et de grande envergure, et une connaissance opérationnelle avérée du secteur des transports», s’est réjouie la société d’État, par voie de communiqué.

«Je suis à la fois ravi et honoré de pouvoir diriger ce projet de transport stratégique qui offrira aux Canadiens un service ferroviaire pour passagers amélioré et plus rapide entre les deux plus grandes villes du Canada, et pour les villes de Québec et d’Ottawa», a affirmé pour sa part Martin Imbleau.

Martin Imbleau, nouveau chef de la direction de VIA TGF. Gracieuseté de VIA TGF.

La nomination de M. Imbleau arrive alors que le projet de TGF prend du galon. Le gouvernement du Canada devrait lancer cet automne un appel de propositions à trois consortiums présélectionnés pour devenir le partenaire privé de VIA TGF.

Pour l’APM, le départ de M. Imbleau survient à une période charnière, alors que le projet de terminal portuaire à Contrecœur, sur la Rive-Sud de Montréal, croule sous les dépassements de coûts.

Avant de se joindre à l’APM en 2021, Martin Imbleau a notamment travaillé pour Gaz Métro – aujourd’hui Énergir – et Hydro-Québec.