Transports Canada espère voir le nouveau lien ferroviaire entre Toronto et Québec en fonction au milieu des années 2030, peu importe la forme qu'il prendra.

80 G$ pour un TGV entre Québec et Toronto

La réalisation d’un train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto coûterait entre 65 et 80 M$ par kilomètre, selon la mise à jour d’une étude commandée par Transports Canada. En tenant compte d’un tracé qui s’étendrait sur près de 1000 km, le projet de TGV pourrait ainsi coûter jusqu’à 80 G$ au total.

La nouvelle, d’abord rapportée par La Presse, a pu être confirmée par Métro. L’étude en question, initialement réalisée en 2020, analysait les coûts de construction de plusieurs réseaux de TGV en Europe et en Asie. Aucune évaluation géotechnique portant précisément sur un projet de TGV au Canada n’a été effectuée.

Le gouvernement Trudeau privilégie actuellement la réalisation d’un train à grande fréquence (TGF), bien que la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, et la Ville de Toronto se soient prononcés en faveur d’un TGV. Une filiale de VIA Rail, VIA TGF, a été créée en novembre 2022 pour mener le projet en partenariat avec un promoteur privé.

Malgré tout, «le partenaire promoteur du secteur privé aura la souplesse nécessaire pour explorer les possibilités d’un TGV», où cela est «logique sur les plans financier et opérationnel», souligne le porte-parole de Transports Canada, Hicham Ayoun, par courriel.

Réseau du TGF proposé par VIA TGF, en pointillé. Gracieuseté.

Comparativement au TGF, l’implantation d’un TGV nécessiterait un corridor entièrement clôturé, un alignement plus droit avec une double voie complète et des viaducs et tunnels pour traverser les routes (au lieu de simples passages à niveau), explique M. Ayoun. Le TGF serait également en mesure de mieux desservir les petites communautés entre les grandes villes. Aucune estimation des coûts n’a été réalisée jusqu’à maintenant pour le projet de TGF.

La prochaine étape du projet, soit le lancement du processus de demande de propositions pour la sélection d’un promoteur du secteur privé, devrait avoir lieu en septembre 2023, précise-t-il. Le tracé précis, l’emplacement et le nombre de lots et le partage des voies seront déterminés en partenariat avec ce promoteur privé.

Vitesse des différents types de trains

TGV : Vitesse maximale de 300 km/h, avec une vitesse d’exploitation d’environ 255 km/h



TGF : Vitesse maximale de 200 km/h, avec une vitesse d’exploitation d’environ 177 km/h



Train de VIA Rail en service actuellement : Vitesse maximale de 160 km/h, avec une vitesse d’exploitation de 60 à 120 km/h, selon le tronçon.



Source: Transports Canada