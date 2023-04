Montréal-Toronto en moins de 3h?

La Ville de Toronto s’est positionnée favorablement au déploiement d’une ligne de train à grande vitesse (TGV) reliant la métropole ontarienne à Montréal. Une motion en ce sens a été adoptée le 30 mars dernier.

Ce projet, qui avait bénéficié de l’appui de plusieurs élus québécois, permettrait d’effectuer le trajet entre les deux villes en moins de trois heures. Actuellement, la durée d’un voyage en train Montréal-Toronto est d’environ cinq heures.

Le conseiller municipal pour la Ville de Toronto Paul Ainslie, estime qu’un TGV entre Québec et Toronto «pourrait grandement contribuer au développement économique et culturel des grandes villes situées dans ce couloir ferroviaire, notamment Montréal», d’après La Presse canadienne qui a obtenu une copie de la motion.

En faveur de son argumentaire, Paul Ainslie rappelle que le Québec et l’Ontario prévoient d’allouer 56 G$ à leurs réseaux routiers au cours des dix prochaines années, ce qui équivaudrait à deux fois le coût de l’instauration d’un TGV entre Québec et Toronto, selon le conseiller municipal.

L’appel de Montréal reçu

Au mois de février, la Ville de Montréal avait lancé la balle en réclamant au gouvernement fédéral un soutien pour la construction de cette ligne.

Ottawa avait indiqué qu’elle planchait davantage sur un projet de train à grande fréquence (TGF), plutôt que de TGV. Une proposition moins alléchante qui ne ferait que «réduire légèrement la durée de voyage et rendrait l’offre moins attrayante pour la population», selon la Ville de Toronto.

«Si le Canada souhaite réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et atteindre les cibles promises à la communauté internationale, d’importantes sommes devront être investies dans le transport en commun, et plus particulièrement dans le réseau ferroviaire», plaide la motion.