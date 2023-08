Fermetures prévues sur l’échangeur Saint-Pierre et l’A20

Des fermetures importantes sont prévues sur l’échangeur Saint-Pierre et l’autoroute 20 en direction ouest pendant la fin de semaine du 4 août 2023. Ces travaux entraîneront des perturbations de la circulation et une congestion est à prévoir, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable

La bretelle de l’échangeur Saint-Pierre qui mène du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20 en direction ouest, incluant l’accès vers Dorval et l’aéroport, sera complètement fermée du vendredi à 23 h 59 au lundi à 5 h.

De plus, dans la nuit de vendredi à samedi, l’autoroute 20 en direction ouest entre la sortie no 63 (R-138 ouest / av. Dollard / 1re avenue / pont H.-Mercier) et l’entrée en provenance de l’avenue Saint-Pierre sera également complètement fermée de 23 h 59 à 7 h.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir davantage de temps pour atteindre leur destination, en particulier pour ceux se dirigeant vers l’aéroport.

Des détours seront mis en place et seront clairement indiqués par une signalisation temporaire. Cependant, il est essentiel de noter que ces fermetures pourraient être annulées sans préavis en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Consultez le site web Québec 511 avant de prendre la route afin de s’informer des entraves en cours et de mieux planifier leurs déplacements pendant cette période de travaux.e