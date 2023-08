Météo: soleil, orages et (un peu) de rafraîchissement

La météo prévue cette semaine devrait faire le bonheur des Montréalais, après un début d’été marqué par les chaleurs extrêmes, les orages et une qualité de l’air alarmante.

Ce mardi et mercredi, le soleil se fera sentir. La température sera toutefois plus confortable que les grandes chaleurs de juin et juillet, variant autour de 22°C, selon les prévisions de Météo Média.

Jeudi et vendredi seront plus propices aux activités d’intérieur. Les deux journées s’annonçant nuageuses avec quelques orages dispersés. La température devrait rester autour de 22°C.

Les parcs de Montréal devraient être bondés cette fin de semaine. Samedi et dimanche, le mercure devrait atteindre jusqu’à 24°C et le soleil devrait être au rendez-vous, malgré un faible risque d’averses samedi.

La météo prévue à Montréal, du 1er au 8 août. Capture d’écran Météo Média.