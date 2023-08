Le professeur qui s’est moqué de l’accent québécois s’explique

Après avoir semé la controverse en qualifiant l’accent québécois d’«affront à la dignité humaine» sur le podcast le plus regardé au monde, The Joe Rogan Experience, le professeur de marketing à l’Université Concordia Gad Saad s’explique via une vidéo YouTube en anglais.

Loin d’une classique «apology video», le professeur a plutôt défendu ce qu’il qualifie d’une «hyperbole» et de blague dans sa vidéo titrée «The Quebec Cancel Culture Has Come For Me» ou «la culture de l’annulation québécoise s’en prend à moi».

«C’est une blague. Joe Rogan rit. Des Québécois rient aussi», dit-il. Selon ses dires, le professeur utiliserait régulièrement l’expression humoristique «affront à la dignité humaine». Parmi ses autres cibles, on compte Justin Trudeau, les comédies musicales, les Beatles et ceux qui détestent Messi.

«Ça s’appelle de l’humour, ça s’appelle du sarcasme, ça s’appelle de la satire, de la prose hyperbolique, ça s’appelle pourquoi j’ai des millions d’abonnés», poursuit le professeur qui maintient une forte notoriété sur les réseaux sociaux notamment sur YouTube où il compte près de 250 000 abonnés.

«Une culture forte devrait être capable de survivre à une moquerie humoristique», suggère-t-il aussi.

Deux poids, deux mesures

À travers sa vidéo, Gad Saad revient plusieurs fois sur le fait que les médias québécois semblent ne s’être jamais intéressé à sa carrière, sauf après avoir fait une blague sur la langue.

«J’ai écrit des livres défendant toutes les valeurs culturelles qui font que le Québec est une bonne société. Je ris de l’accent, en tant que francophone, et je deviens le plus grand raciste qui ait existé. Juif arabe, retourne dans ton pays», dit-il.

Le professeur maintient aussi n’avoir «rien dit à propos de la culture de la société» qu’il aime. «Je n’ai ri que de la forme la plus exagérée de joual», souligne-t-il.

Pourtant, depuis l’article de La Presse faisant état de sa blague, M. Saad aurait subi «24h de réception de messages de haine et des messages racistes».