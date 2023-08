Une fin de semaine ensoleillée à Montréal

C’est une fin de semaine ensoleillée qui attend les Montréalais. Le beau temps sera au rendez-vous samedi et dimanche, avant que la pluie ne fasse son retour lundi. Une trêve offerte par dame nature pour permettre aux festivaliers d’Osheaga, qui bat son plein, de profiter de conditions optimales.

Il fera jusqu’à 25 degrés samedi et le ciel demeura bien dégagé, même si une poignée de nuages pourraient apparaitre en début de soirée avant de se dissiper. L’humidex grimpera pour sa part jusqu’à 29, selon les prévisions de Météo Média.

La journée de dimanche sera légèrement plus chaude alors que le thermomètre devrait afficher 26 degrés et que la température ressentie sera de 30. Tout comme samedi, le bleu primera dans le ciel et le soleil sera très visible.

Si des précipitations sont au programme pour le début de la semaine prochaine, les températures se maintiendront aux alentours de 25 degrés et l’humidex attendra même 31 degrés lors de la journée de lundi.

Lourdement affectée au mois de juillet par les incendies dévastateurs qui ont touché la province, la qualité de l’air dans la métropole est qualifiée de moyenne samedi par le site spécialisé IQAir.

«La concentration de PM2,5 (les particules fines) à Montreal est actuellement 3.2 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l’OMS pour la qualité de l’air», indique-t-on.