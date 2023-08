Marche trans de Montréal: «nos droits sont sous attaque»

De nombreux citoyens ont défilé dans les rues de la métropole samedi, à l’occasion de la Marche trans annuelle de Montréal. Le cortège haut en couleur s’est élancé de la Place du Canada avant de regagner le quartier inclusif du Village en fin de journée, où un souper communautaire était notamment organisé.

Selon l’activiste trans Céleste Trianon, qui est désignée comme la personne responsable de l’organisation de l’évènement sur Facebook, près de 5000 personnes auraient pris part au rassemblement.

«5 000 personnes marchant sur la rue Sainte-Catherine, la Marche trans de Tio’tiá:ke (Montréal) de 2023. La plus grande marche trans, et le plus grand drapeau trans de l’histoire du Québec. Une communauté forte en criss», a écrit Céleste Trianon, dans une publication diffusée sur Facebook.

La Marche trans, qui a lieu dans le cadre du Festival Fierté Montréal, vise à faire entendre les revendications des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, qui affirment faire face à une hausse de la haine à l’égard des communautés LGBTQ2+.

«Pourquoi rassemblons-nous et reprenons-nous la rue? Parce que nos vies sont précieuses. Parce que notre autonomie corporelle nous appartient. Parce que nos droits sont sous attaque. Parce que notre joie doit être célébrée», indiquent les participants dans un plaidoyer accompagnant la description de la Marche.

Ils réclament notamment du soutien et des mesures concrètes aux élus afin de lutter contre la montée de la transphobie et de la transmisogynie. On demande par ailleurs la prise en charge «des soins d’affirmation de genre» par la RAMQ ainsi des mesures permettant de simplifier l’obtention de la mention «X» sur les documents officiels.

Les manifestants pressent les personnes au pouvoir de financer les organismes communautaires qui soutiennent les trans et réclament la décriminalisation du travail du sexe.

Rappelons que le Festival Fierté Montréal se déroule du 3 au 13 août à travers la ville, notamment à l’Esplanade du Parc olympique, site principal, ainsi que dans le Village, aux Jardins Gamelin, au Casino de Montréal, au National, à la Société des arts technologiques (SAT), au Club Soda et ailleurs.