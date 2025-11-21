Gel des embauches dès aujourd’hui à la Ville de Montréal

Soraya Martinez Ferrada a pris un premier pas vers la concrétisation de sa promesse de supprimer 1000 postes dans l’administration municipale. La Ville de Montréal a annoncé vendredi un gel immédiat des embauches externes et des nominations pour certains postes municipaux.

Le gel des embauches concerne les postes des accréditations de cols blancs et de personnel professionnel, incluant les secteurs général, scientifique, ingénierie, architecture et juridique. De plus, les nominations internes et externes pour les postes cadres sont également suspendues.

Cette initiative ne s’applique toutefois pas aux arrondissements ni aux policiers, aux pompiers, aux brigadiers scolaires ou aux cols bleus. Dans des cas exceptionnels, le directeur général de la Ville pourra accorder des dérogations pour maintenir la qualité des services à la population.

Promesse de campagne

Cette mesure fait suite à une promesse électorale de Mme Martinez Ferrada, qui souhaite une gestion exemplaire des finances publiques de la Ville. Elle a souligné que les effectifs municipaux ont augmenté de manière significative ces dernières années tandis que les services à la population ont ralenti, notamment en ce qui concerne l’octroi des permis.

«Considérant les immenses défis auxquels la Ville est confrontée, il faut absolument qu’elle fasse preuve d’exemplarité dans la gestion de ses finances et de sa structure», affirme la mairesse par voie de communiqué.

Le gel des embauches et des nominations entre en vigueur immédiatement et pour une durée indéterminée.

