Grève du temps supplémentaire à la STM

Les travailleurs de l’entretien de la STM repartent en grève, mais cette fois c’est une grève des heures supplémentaires. Le service régulier du métro et des autobus sera maintenu, mais certains départs pourraient être annulés, précise la Société de transport de Montréal (STM)

La STM a été informée par le Syndicat du transport de Montréal, représentant les employés des services d’entretien, d’une grève de temps supplémentaire prévue du 9 décembre au 11 janvier. Juste à temps pour la période des Fêtes.

«Notre grève toucherait l’administration de la STM et son mode de gestion déficient qui mise beaucoup sur le recours aux heures supplémentaires. En ce sens, la STM a supprimé plus de 200 postes à l’entretien et mis au rencart environ 300 bus depuis 2 ans. Il faut mettre la pression sur notre employeur pour qu’il bouge à la table, sinon il reste figé», indique dans un communiqué le président du Syndicat du transport de Montréal, Bruno Jeannotte.

Services maintenus

Contrairement à la dernière grève, les heures de service ne seront pas limités aux heures de pointe. Les déplacements normaux des Montréalais ne devraient pas être affectées, du moins initialement.

La STM précise toutefois que la grève pourrait entraîner un manque de véhicules disponibles, faute d’entretien. Cela pourrait se traduire par des annulations de départs ou une réduction des heures de service au fur et à mesure que la grève se poursuit.

Une audience devant le Tribunal administratif du travail (TAT) est prévue pour déterminer le niveau de services essentiels liés au temps supplémentaire.

Négociations en cours

La médiation entre la STM et le syndicat de l’entretien est toujours en cours. Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, se dit confiante de trouver un terrain d’entente.

«Comme nous l’avons fait avec les syndicats des chauffeurs et du personnel administratif, je suis persuadée qu’il y a moyen de trouver un terrain d’entente et de respecter le cadre financier établi», dit-elle.

Le Syndicat du transport de Montréal avait déclenché une grève au début du mois de novembre. Cette grève avait forcé la fermeture complète des réseaux de bus et de métro en-dehors des heures de pointe et d’une partie de la soirée. Les travailleurs ont toutefois mis fin à leur grève à la suite de pressions venant du gouvernement, qui menaçait de devancer l’entrée en vigueur de la Loi 14. Dès dimanche, cette loi donnera au ministre davantage de pouvoirs d’intervenir dans une grève ou un lockout menaçant le «bien-être» de la population.

Des grèves étaient prévus par deux autres syndicats, soit ceux représentant les chauffeurs et les travailleurs de bureau. Elles ont été évitées par la signature d’ententes de principe, qui doivent toujours être ratifiés par les membres et par la direction de la STM.

Le syndicat représentant les professionnels de la STM s’est doté d’un mandat de grève de 10 jours, sans préciser les dates. Cette grève, si elle a lieu, ne devrait pas affecter les services aux usagers.

Les clients de la STM sont invités à consulter régulièrement la page Web dédiée à cette situation pour obtenir les dernières mises à jour : stm.info/greve.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.