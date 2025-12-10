STM: la grève des heures supplémentaires aura bel et bien lieu

La grève des heures supplémentaires des employés de l’entretien de la STM aura bel et bien lieu à partir de demain. Des impacts seront à prévoir, mais seulement du côté des autobus.

Le Tribunal administratif du travail a accepté mercredi les mesures déposées par le syndicat pour assurer la livraison des services essentiels pendant cette grève, qui s’étirera du 11 décembre au 11 janvier. Selon la Société de transport de Montréal (STM), les usagers ne verront aucun impact… au départ.

Les bus touchés, pas le métro

Le service de transport adapté ne sera pas affecté par la grève et fonctionnera normalement. De plus, la STM a confirmé que le métro continuera de fonctionner à pleine capacité tout au long de la période grâce à une réserve suffisante de véhicules disponibles.

Concernant le service de bus, la STM prévoit de maintenir le service comme prévu initialement. Cependant, la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, a averti que des coupures de voyages pourraient survenir à mesure que la grève se prolongera. Elle a souligné que l’effet combiné des vacances de fin d’année et du refus des heures supplémentaires par les employés entraînera inévitablement des réductions de service.

Les usagers sont donc encouragés à consulter les horaires en temps réel sur le site Web de la STM ou via les applications mobiles pour planifier leurs déplacements.

Médiation échue

Les négociations entre la STM et le syndicat des employés d’entretien se poursuivent, bien que la médiation officielle ait pris fin le 29 novembre.

Le syndicat blâme la direction de la STM pour l’échec de la médiation.

«Cette grève, elle aurait pu être évitée comme les précédentes. Tout ce que ça prend, c’est que la STM lâche sa posture inflexible. Cette grève couvrant la période des Fêtes vise à toucher l’administration de la STM pour qu’enfin la négociation débloque», affirme le président du Syndicat du transport de Montréal–CSN, Bruno Jeannotte.

La STM tiendra une conférence de presse le 11 décembre à 10h30 pour discuter des répercussions de la grève.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.