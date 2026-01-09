REM: premiers tests de circulation des trains vers l’aéroport

Le Réseau express métropolitain (REM) a récemment franchi une étape cruciale dans son développement avec le passage d’un premier train de test sur l’antenne menant à l’aéroport Montréal-Trudeau. Cet événement marque le début de la validation des voies et des systèmes de communication sur cette dernière portion du réseau, qui sera mise en service en 2027.

Les derniers kilomètres de rails du REM ont été posés jusqu’à l’arrière-gare de la station YUL-Aéroport-Montréal-Trudeau. Les travaux dans le tunnel de 2,5 km avancent bien et la station Marie-Curie est presque achevée, indique CDPQ Infra dans une mise à jour diffusée vendredi.

Les équipes de NouvLR, le constructeur du projet, s’activent pour finaliser les travaux à la station Marie-Curie. La construction du terminus est sous la responsabilité d’Aéroport de Montréal et les travaux se poursuivront dès le début de 2026.

Mise en service en 2027

La mise en service de ce segment est prévue pour 2027, à condition que tous les jalons soient atteints au cours de l’année. Les prochaines étapes incluent l’installation des systèmes ferroviaires et d’autres équipements, tels que les portes palières, dans la station de l’aéroport. Ces travaux se poursuivront tout au long de l’année 2026, indique CDPQ Infra.

«Le jalon majeur de 2025, la pose des rails à l’intérieur de la station de l’aéroport, a été atteint. Même s’il reste du travail à faire, notamment dans la station de l’aéroport, nos équipes avancent comme prévu», a déclaré Julien Hurel, vice-président Projet REM chez CDPQ Infra.

Les essais dynamiques, qui précéderont la mise en service de l’antenne, devront être complétés avant le printemps 2027.

