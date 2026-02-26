«GO Habs GO» revient sur les bus de la STM

La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé le retour de l’expression «GO Habs GO» sur les indicateurs de lignes de ses bus, moins d’un an après la plainte qui a mené à son retrait. Le mot «Allez» sera également utilisé, selon le sport en vedette.

Cette décision a été prise après des consultations avec les équipes sportives locales, indique la STM dans un communiqué émis jeudi.

La STM affirme aussi vouloir afficher davantage de messages encourageant les équipes féminines de la métropole.

Plainte à l’OQLF

L’expression «GO Habs GO» a été retirée des bus de la STM en avril dernier après une plainte à l’Office québécois de la langue française (OQLF) concernant une formulation sembable diffusée pour le CF Montréal. L’OQLF avait enjoint la STM à se conformer aux exigences de la Loi 14, qui impose une place prédominante au français.

L’affaire avait causé des débats, puisque l’expression «GO Habs GO» est largement utilisée par les amateurs francophones des Canadiens de Montréal

Depuis, l’Office de la langue française du Québec a légitimé l’utilisation du mot «go» comme mot d’encouragement dans le grand dictionnaire terminologique. La STM s’appuie sur cette légitimisation partielle pour réintroduire ce terme sur ses bus.

Mise à jour complexe

La mise à jour de l’affichage sur les autobus est complexe et longue en raison de la vétusté du système actuel. Chaque bus, parmi un parc de près de 2 000 véhicules répartis dans huit centres de transport, doit être mis à jour individuellement. Pour plusieurs centaines de bus plus anciens, le changement doit même être effectué manuellement.

Les indicateurs de ligne jouent un rôle crucial dans l’information des clients, en affichant automatiquement le numéro et le nom de la ligne, ainsi que l’état de service du bus. Les chauffeurs ont également la possibilité d’activer manuellement des messages préprogrammés, qui s’alternent avec le numéro et le nom de la ligne sur l’indicateur.

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