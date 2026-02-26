La rue Sainte-Catherine Ouest livrée un an plus tôt

Montréal livrera la phase 2 du projet de réaménagement de la Rue Sainte-Catherine Ouest un an plus tôt que prévu. Initialement prévu pour 2030, le projet devrait maintenant être achevé en 2029.

Selon la mairesse Soraya Martinez Ferrada, cette décision réduira les impacts sur la circulation et la qualité de vie au centre-ville de Montréal. La Ville économisera aussi un peu d’argent.

«On a eu l’opportunité d’accélérer ce chantier majeur pour le centre-ville et on l’a saisie», a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

La rue Sainte-Catherine Ouest est en cours de réaménagement en trois phases. La première, entre les rues de Bleury et Peel, a été complétée en 2021. La seconde phase a été entamée l’an dernier et concerne le tronçon entre Peel et St-Marc. C’est cette seconde phase qui a été devancée. Une troisième phase entre St-Marc et Atwater sera entamée après 2030.

Optimisation des chantiers

Mercredi, le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé des virements budgétaires au Programme décennal d’immobilisations 2026, d’une valeur de 7 millions de dollars. Cette somme sera amortie sur trois ans au lieu de quatre. Ceci réduira la facture globale du projet, selon la Ville.

La réduction de la durée du chantier diminuera les impacts sur la circulation, le bruit et la qualité de vie au centre-ville. En évitant l’indexation annuelle des coûts de construction et en diminuant les coûts de gestion, d’accompagnement et de surveillance du chantier, le projet coûtera moins cher tout en étant accompli plus rapidement, souligne la mairesse.

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