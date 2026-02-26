Montréal célèbre le 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976

Montréal s’apprête à célébrer le 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 avec une série d’événements qui mettront en lumière l’héritage olympique de la ville. La Ville de Montréal, en collaboration avec la Société du parc Jean-Drapeau, le Parc olympique et le Comité olympique canadien, a annoncé une programmation riche et variée qui se déroulera tout au long de l’année 2026.

Alors que les Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 viennent de se terminer, Montréal réaffirme son statut de ville olympique. Les infrastructures sportives de la ville continuent d’accueillir des compétitions internationales, et les institutions culturelles locales sont mobilisées pour célébrer cet anniversaire. Des personnalités sportives inspirantes et des événements populaires témoignent de l’esprit olympique qui continue de rayonner dans la métropole.

Une année de célébrations

Les festivités débuteront dans les prochaines semaines avec des événements qui mettront en avant le sport, la culture et le patrimoine. Le programme Jouez gagnant!, déployé à l’échelle du Québec et piloté par l’Institut national du sport du Québec (INS Québec) en collaboration avec le Comité olympique canadien, jouera un rôle clé dans la transmission de l’héritage de 1976 aux jeunes générations.

La programmation commence le 4 mars avec le lancement de l’Internationale Gymnix, la plus importante compétition internationale de gymnastique au Canada.

Ces événements visent à célébrer non seulement les exploits sportifs, mais aussi à renforcer le lien entre la ville et son passé olympique. Les Montréalais et les visiteurs pourront ainsi revivre l’esprit des Jeux de 1976 à travers diverses activités et célébrations.

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