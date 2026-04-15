Grand rassemblement des cols bleus en grève

Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) prévoit un «grand rassemblement», dans le cadre de la grève de trois jours débutée aujourd’hui. Les grévistes sont attendus près du Jardin botanique.

Les services municipaux fonctionnent au ralenti depuis ce matin. Les services essentiels sont toutefois maintenus – y compris la réparation de nids-de-poule.

Les cols bleus sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2024. Près de 50 rencontres de négociation et de médiation ont été tenus, sans succès.

Blocage sur les salaires

La Ville de Montréal offre des augmentations de salaire représenant environ 11% sur cinq ans. Les syndicats réclament plus, soulignant qu’ils ont subi l’inflation massive de 2021 à 2023 sans augmentation équivalente de leurs salaires.

«Les négociations sont dans une impasse en raison de l’inflexibilité de la Ville de Montréal sur son cadre financier. Les travailleuses et travailleurs font face à une crise du coût de la vie persistante et ils ne sont pas prêts à s’appauvrir davantage», affirme Jean-Pierre Lauzon, président du syndicat.

Interpellés à plusieurs reprises depuis leur victoire électorale en novembre, la mairesse et son bras droit, Soraya Martinez Ferrada et Claude Pinard, ont mis la faute sur l’ancienne administration. Ils ont accusé Projet Montréal de leur avoir laissé le fardeau de renégocier plusieurs conventions collectives qui sont arrivées à échéance alors que Valérie Plante était mairesse.

Le rassemblement se tiendra à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke Est, près du Jardin botanique, à partir de 9h.

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