Taux de chômage de 17% au Québec en avril, du jamais vu depuis 1976

Le Québec a enregistré une baisse considérable du nombre emplois entre février et avril, soit 821 000 (-18,7%) d’entre eux, rapporte vendredi une nouvelle étude de Statistique Canada. C’est la diminution la plus prononcée à l’échelle du pays. Le taux de chômage qui en résulte est du jamais vu depuis plus de 40 ans.

Selon l’Enquête sur la population active pour le mois d’avril, le taux de chômage s’établit en avril à 17% au Québec, un triste record canadien. «Il s’agit du taux le plus élevé enregistré dans la province depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées», note dans son rapport l’organisme fédéral.

Ce dernier ajoute que le nombre de chômeurs a augmenté à un rythme effréné en avril au Québec, avec une augmentation de 367 000 d’entre eux (+101%). Une donnée qui s’explique par le fait que le «nombre de personnes mises à pied» a été plus élevé dans la province qu’ailleurs.

D’ailleurs, la crise sanitaire a durement frappé le milieu de la construction en avril, et ce «particulièrement» au Québec. Les données de Statistique Canada révèlent que l’emploi dans le secteur a chuté de 38,6% le mois dernier. Une situation qui serait principalement due à la fermeture des chantiers et des commerces essentiels, décrétée par le gouvernement Legault, le 23 mars dernier.

Il y a quelques semaines, les autorités provinciales ont toutefois autorisé la reprise des chantiers de construction domiciliaire à partir du 20 avril, pour les logements devant être livrés avant le 31 juillet.

Onde de chocs chez les jeunes

La crise de la COVID-19 semble avoir des répercussions «plus importantes» chez les jeunes au Canada, surtout ceux âgés entre 15 et 24 ans.

«En tant que groupe, les jeunes sont plus susceptibles d’occuper des emplois plus précaires dans des industries durement touchées comme les services d’hébergement et de restauration.» -Statistique Canada, dans son étude

En effet, l’emploi chez ces jeunes a diminué de 837 000 entre février et avril, soit une diminution importante de 34,2 %, une situation encore plus préoccupante chez les 15-19 ans (-40,4%). Ceux et celles qui n’ont pas perdu leur emploi ont toutefois vu leurs heures de travail «habituelles» être réduites de façon importante.

Statistique Canada s’inquiète par ailleurs que «de nombreux jeunes pourraient éprouver des difficultés à continuer de payer leurs études», alors le taux de chômage chez les étudiants de 15 à 24 ans a bondi de 31,7% dans le dernier recensement.

Les travailleurs vulnérables écopent

Au-delà des catégories d’emploi, c’est surtout les postes «les plus précaires» qui sont les plus gravement touchés par la pandémie, démontrent les chiffres de l’agence fédérale.

Les emplois temporaires, par exemple, ont chuté de plus de 30%, tout comme les employés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté (-29,5%). Le même principe s’observe pour les postes non-syndiqués, qui subissent eux aussi une baisse importante de plus de 21%. En comparaison, l’emploi n’a diminué que de 17% parmi l’ensemble des employés «rémunérés».

Eux aussi très vulnérables, les immigrants «très récents», c’est-à-dire ceux et celles qui sont arrivés au Canada il y a moins de cinq ans, semblent beaucoup plus à risque que les Canadiens d’origine. Dans le premier groupe, on recense des pertes d’emploi de près de 25%, alors que dans le premier, ce chiffre atteint à peine 14%.