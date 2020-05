Réforme de l’aide au loyer commercial: Québec et Ottawa se renvoient la balle

Alors que plusieurs entreprises de Montréal réclament que l’aide fédérale au loyer commercial soit directement versée aux locataires, et non aux propriétaires des immeubles, la ministre du Développement économique Mélanie Joly a laissé entendre lundi que c’est au gouvernement Legault d’examiner cette question de plus près.

«On n’a pas de banques d’informations ou de données sur les baux commerciaux. On ne connaît pas les locataires. C’est vraiment les provinces, donc Québec, qui sont en charge des relations entre les locataires et les locateurs», a indiqué l’élue, lors d’une allocution tenue devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Elle répondait à une question du président de la Chambre de commerce, Michel Leblanc, qui s’inquiétait que plusieurs locataires soient «tributaires» de la décision de leur propriétaire. «On entend beaucoup de gens qui demandent qu’on ajuste ce programme pour que les locataires puissent l’utiliser», a-t-il dit.

Québec émet des réserves

Celle qui est aussi députée d’Ahuntsic-Cartierville soutient par ailleurs avoir eu de «bonnes conversations» avec Québec pour déterminer comment «s’assurer que les entreprises qui se battent pour leur survie, aient accès à de l’aide». «Je sais qu’il y a plein d’options qui sont regardées», assure-t-elle.

«C’est la juridiction de Québec, donc ils n’ont pas besoin de notre approbation. Nous, on donne le financement.» -Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique, en entrevue avec Métro

Appelé à réagir, le cabinet du ministre des Finances, Éric Girard, émet toutefois un son de cloche fort différent. «Le programme a été annoncé par le fédéral, et son administration relève complètement de la SCHL. Ce n’est pas du tout du côté provincial», rétorque une porte-parole.

En somme, Ottawa aurait surtout choisi de verser les aides aux propriétaires parce que 97% des immeubles sont hypothéqués. «C’était la façon la plus utile pour nous. On est allé dans la mesure de nos moyens. On est passé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) parce que c’est la façon qu’on a d’envoyer de l’argent aux propriétaires», soutient Mme Joly.

Des revendications pour le loyer commercial

À terme, l’objectif du programme d’aide au loyer fédéral est que Québec et Ottawa paient ensemble 50% du loyer, que le propriétaire en assume 25% et que le locataire en paie seulement 25%. Une situation qui ne s’applique que pour les entreprises ayant perdu plus de 70% de leurs revenus, toutefois.

La situation en elle-même est d’ailleurs critiquée. Le président de l’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM), Billy Walsh, affirme que ce seuil est trop élevé.

«On pense que ça devrait être revu à la baisse pour que plus de commerçants soient admissibles. Un seuil de 55% serait pour nous beaucoup plus juste.» -Billy Walsh, de l’ASDCM

Plusieurs autres nuances se posent également. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) estime que 36% des PME québécoises ne sont pas admissibles à la subvention «parce qu’elles ne répondent pas au critère d’une perte de revenus de 70%».

L’organisme dénonce également que plusieurs propriétaires refusent de demander l’aide au loyer pour éviter la baisse de 25%. Selon un sondage interne, 40% des PME sont admissibles au programme mais ne peuvent procéder, car elles ignorent si leur propriétaire participera au programme. Environ 9% savent déjà que leur propriétaire refusera. Seulement un entrepreneur sur dix est absolument certain que son propriétaire acceptera de demander l’aide.

«Il y a beaucoup d’entreprises qui ne pourront jamais éponger les pertes liées à cette pandémie. On invite les locataires et les propriétaires à se parler et à trouver des ententes conjointes», a imploré le vice-président au Québec de la Fédération, François Vincent.