Les recherches terrestres pour retrouver Martin Carpentier sont suspendues

La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé hier soir suspendre les recherches terrestres pour retrouver Martin Carpentier. Si la recherche du suspect continue, la SQ va dorénavant «moduler» ses moyens d’enquêtes.

Martin Carpentier est toujours recherché depuis le 8 juillet dernier, date à laquelle l’on a retrouvé son véhicule accidenté sur l’autoroute 20. Depuis, plus de 1000 signalements ont été reçus et près de 700 adresses ont été fouillés par la SQ dans les environs de Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Laurier-Station.

Martin Carpentier reste pour le moment le principal suspect et le seul à pouvoir expliquer la disparition et la mort de ses deux filles, Norah et Romy, qui ont fait l’objet d’une alerte AMBER lancé le 9 juillet. Leurs corps ont été retrouvés par la SQ samedi 11 juillet dans un bois dans le secteur de Saint-Apollinaire.

Plus tôt dans la semaine, la SQ avait précisé lors d’un point presse avoir retrouvé des traces de Martin Carpentier à l’intérieur d’une roulotte où il se serait ravitaillé avec «des éléments permettant d’assurer sa survie». Pour la sergente Ann Mathieu d’après ses éléments et s’il est toujours en vie, Martin Carpentier ne serait pas dangereux pour la population «il cherche à assurer sa survie et à se dissimuler».

Si les recherches terrestres sont mis en suspend, d’autres démarches d’enquêtes sont entreprises, mais la SQ reste discrète sur leur nature «afin de ne pas nuire à leur efficacité.» L’institution précise dans un communiqué qu’elle ne tiendra plus de point presse à moins d’éléments nouveaux, et que consciente des inquiétudes qui peuvent subsister parmi la population, elle réaffirme néanmoins «sa détermination à retrouver Martin Carpentier».

La SQ appelle la population à rester vigilante et à transmettre toute information pouvant aider à retrouver la trace de Martin Carpentier en contactant le *4141 , 310-4141 ou encore le 911.