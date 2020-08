Coronavirus: 46 nouvelles contaminations au Québec

Les plus récentes données sur l’évolution du nouveau coronavirus au Québec font état de 46 nouveaux cas, portant le nombre total de personnes infectées à 61 252. Il s’agit de la cinquième journée de baisse consécutive.

Le nombre de tests effectués pour cette période de 24 heures n’est pas dévoilé, mais si on se fie aux deux journées précédentes, on parle de plus de 10 000 dépistages du coronavirus quotidiens au Québec. Au total, les prélèvements effectués s’élèvent à près de 1,5 million, à 1 481 895 exactement.

Par ailleurs, deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent deux autres décès survenus entre le 11 et le 16 août, un survenu avant le 11 août et un autre dont la date est inconnue, pour un total de 5 727.

Le nombre d’hospitalisations est demeuré stable par rapport à la veille, à 145. Parmi celles-ci, 27 personnes se trouvent aux soins intensifs, en hausse de deux.

Rappelons que le port du couvre-visage est dorénavant obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus, dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts ainsi que dans les transports en commun. Cette obligation s’appliquera aux personnes de 10 ans et plus à partir du 24 août, soit dans une semaine.

S’il des symptômes apparaissent, la Santé publique rappelle qu’il est toujours essentiel:

de s’isoler.

de tousser à l’intérieur de son coude.

de jeter ses mouchoirs immédiatement après leur utilisation et de se laver les mains par la suite.

d’appeler la ligne 1 877 644-4545 (ou le numéro correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre ou de consulter le Guide autosoins distribué par le gouvernement plus tôt ce printemps.