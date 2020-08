COVID-19: 104 nouveaux cas et 6 décès supplémentaires au Québec

104 nouvelles infections ont été recensées dans les dernières 24 heures au Québec selon le dernier bilan officiel. C’est le quatrième jour de hausse de suite après une baisse enregistrée ces dernières semaines. Le total du nombre de cas dans la province atteint les 61 599 dont 54 576 sont considérés comme rétablis.

En ces temps de rentrée scolaire, que ce soir au niveau fédéral comme provincial, les institutions se préparent à l’arrivée potentielle d’une « deuxième vague » en préparant le terrain.

Dans le même temps, la province enregistre 6 décès supplémentaires dont 3 sont survenus entre le 15 et le 20 août et 1 avant le 15 août. Le bilan humain se chiffre donc à 5 739 morts depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations lui continue de baisser avec une baisse de 12 pour un cumul de 124 (dont 16 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une diminution de 7). Quant aux prélèvements, Québec annonce le chiffre de 15 950 tests réalisés le 20 août, pour un total de 1 542 896.

Dans le reste du pays, le bilan officiel du gouvernement canadien en date du 21 août fait état de 124 372 personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie (dont 110 648 sont considérés comme guéris). Le nombre de morts lui atteint les 9 064 personnes.

Les données les plus récentes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recensent près de 22 812 491 cas dans le monde, et près de 795 132 morts depuis le début de la pandémie. Si les États-Unis sont toujours le pays le plus touché par l’épidémie (+ 43 952 cas pour 5 521 257 de cas confirmés et 173 098), c’est l’Inde qui enregistre la plus forte hausse de cas ces derniers jours (+ 69 878 cas pour 2 975 701 de cas confirmés et 55 794 morts).