COVID-19: plus de 1000 écoles avec des cas actifs au Québec

Alors que les nouveaux cas de COVID-19 repartent à la hausse, les données du ministère de l’éducation font état de 1018 écoles ayant au moins un cas positif actif au Québec.

Les données du Ministère de l’Éducation mises à jour pour la date du 16 novembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 3553 infections (2813 élèves et 740 membres du personnel).

Près de 11 419 personnes ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec. Le ministère en dénombre néanmoins 7866 qui sont considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 6377 élèves et 1489 membres du personnel).

Le nombre de classes touchées est en forte hausse par rapport au dernier bilan, avec une augmentation de 32 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19, pour un total de 1332. 9 écoles sont fermées ou partiellement fermées.

Si près de 1899 écoles ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 881 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte, soit une baisse de 78. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente ainsi de 120 et passe à 1018 écoles à la date du 16 novembre.

1179 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

L’accalmie fut courte, le Québec repasse la barre des 1000 avec 1179 nouveaux cas de COVID-19 depuis 24 heures. Parmi les chiffres les plus hauts de la province, Montréal enregistre 280 nouveaux cas, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 167 cas, suivi de la Montérégie avec 133 et de la région de Lanaudière avec 117 cas. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le total des infections atteint 127 233 (dont 108 625 sont considérés comme guéris).

Hier, le premier ministre François Legault a déclaré espérer que le Québécois vivront peut-être «une vie à peu près normale» l’été prochain. Les yeux tournés pour le moment vers les Fêtes, le premier ministre espère pouvoir donner des réponses quant aux rassemblements festifs, tout en rejetant un desserrement des mesures sanitaires.

Québec recense 35 nouveaux décès dont 8 survenus dans les dernières 24 heures, 19 entre le 11 et le 16 novembre, 6 avant le 11 novembre et 2 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’alourdit et passe à 6710 décès.

Les hospitalisations continuent d’augmenter avec 14 nouvelles entrées par rapport à la veille pour atteindre un cumul de 652. Le nombre de personnes aux soins intensifs reste stable soit 100 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 16 novembre, ceux-ci s’élèvent à 25 165 pour un total de 3 554 429 tests.