COVID-19: les nouveaux cas se stabilisent au Québec mais restent élevés

Le Québec observe une très légère baisse des nouveaux cas de COVID-19 avec 1564 infections en 24 heures. Un niveau semblable au bilan d’hier et des chiffres de la semaine précédente. Au niveau des régions, Montréal continue d’enregistrer le plus de nouveaux cas de la province avec 492 cas, suivi de la Montérégie avec 277, de la région de Laval avec 171 et de la Capitale-Nationale avec 146.

Près de 154 740 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

La future campagne de vaccination contre la COVID-19 se précise. Hier le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé l’arrivée dans les prochains jours de 249 000 premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech.

4000 doses seront acheminées à Québec et Montréal. La Santé publique pourrait vacciner jusqu’à 28 000 personnes d’ici le 4 janvier a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé. À terme, elle compte vacciner au moins 75% de la population, soit 6,3 M de personnes.

Le bilan humain continue de s’alourdir avec 36 décès supplémentaires, dont 12 sont survenus dans les dernières 24 heures, 22 entre le 1 et le 6 décembre, et 2 avant le 1er décembre. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec passe à 7313 décès.

Les hospitalisations augmentent de 17 pour atteindre un cumul de 835. Le nombre de personnes aux soins intensifs lui augmente de 9 et atteint 114 personnes. Après 3 jours de hausse au niveau des hospitalisations, des hôpitaux ont reçu la directive de reporter certaines chirurgies non-urgentes et certains rendez-vous afin d’éviter les débordements.

Quant aux prélèvements pour la date du 6 décembre, ceux-ci s’élèvent à 25 008 pour un total de 4 133 635 tests.

1077 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 4 décembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 3820 cas (3021 élèves et 799 membres du personnel).

Ce sont près de 15 789 personnes (+467) qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec selon le ministère. Parmi ces personnes, on en dénombre 11 969, soit une augmentation de 288 depuis la veille, considérées comme rétablies et de retour à l’école (dont 9799 élèves et 2170 membres du personnel).

Le nombre de classes fermées à cause d’une infection de COVID-19 est en très forte hausse avec une augmentation de 92 pour un total de 1084 classes. Le nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées reste à 8 selon le ministère.

Ce sont près de 2180 écoles qui ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 1103 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de manière significative de 46 et passe à 1077 écoles.