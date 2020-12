COVID-19: les nouveaux cas toujours élevés au Québec

Les cas repartent à la hausse ce mercredi 9 décembre avec 1728 nouvelles infections de COVID-19 au Québec. C’est le deuxième chiffre le plus élevé qu’a connu la province depuis le début de la crise sanitaire, après le record de 2031 cas du 4 décembre.

Au niveau des régions, Montréal continue d’enregistrer le plus de nouveaux cas de la province avec 478 cas, suivi de la Montérégie avec 286, de la Capitale-Nationale avec 230 et de la région de Laval avec 140.

Près de 156 468 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.

Le bilan humain continue de s’alourdir avec 37 décès supplémentaires, dont 7 sont survenus dans les dernières 24 heures, 24 entre le 2 et le 7 décembre, 5 avant le 2 décembre et 1 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec passe à 7313 décès, un décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les nouvelles hospitalisations ralentissent ces dernières 24 heures mais enregistrent tout de même une augmentation de 9, pour un cumul de 844. Le nombre de personnes aux soins intensifs lui augmente de 7 et atteint 121 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 7 décembre, ceux-ci s’élèvent à 30 024 pour un total de 4 163 659 tests.

1102 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 7 décembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 4071 cas (3198 élèves et 873 membres du personnel).

Ce sont près de 16 448 personnes (+660) qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec selon le ministère. Parmi ces personnes, on en dénombre 12 377, soit une augmentation de 408 depuis la veille, considérées comme rétablies et de retour à l’école (dont 10 140 élèves et 2237 membres du personnel).

Le nombre de classes fermées à cause d’une infection de COVID-19 est en très forte hausse avec une augmentation de 113 pour un total de 1197 classes. Le nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées passe à 10 selon le ministère.

Ce sont près de 2210 écoles qui ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 1108 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 25 et passe à 1102 écoles.