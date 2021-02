COVID-19: troisième jour consécutif sous la barre de 1000 cas

Les nouveaux cas de COVID-19 repartent à la hausse au Québec, mais restent sous la barre des 1000 avec 989 infections dans les dernières 24 heures.

C’est la troisième journée consécutive où la province enregistre moins de 1000 nouveaux cas de COVID-19.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 272 726 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 251 620 sont considérées comme rétablies.

Hier, le premier ministre François Legault a exprimé ses inquiétudes quant à la prochaine semaine de relâche, notamment face à la potentielle transmission des variants du coronavirus.

D’après les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 11 cas de variants ont été détectés dans l’ensemble du Québec (dont 8 avec le variant dit «anglais»).

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 10 février avec 476 cas. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 188 cas, la région de Laval avec 113 cas ou encore la région des Laurentides avec 73 cas.

Les hospitalisations continuent de baisser au Québec avec une diminution de 22 par rapport à la veille pour un cumul de 918 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes augmente lui de 3 pour un cumul de 148.

Le Québec enregistre aujourd’hui 34 décès supplémentaires, dont 8 sont survenus dans les dernières 24 heures, 16 entre le 3 et le 8 février et10 avant le 3 février. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 10 112 décès.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 8 février à 26 470 pour un total de 6 153 063 tests.

Du côté de la vaccination, 3174 doses ont été administrées hier pour un total de 266 590 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 310 425 doses ont été reçues.

963 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 8 février. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 2931 cas dans le réseau scolaire de la province (2409 élèves et 522 membres du personnel).

Sur les 7625 cas positifs rapportés au 8 février, près de 4694 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 baisse de 20 et passe à 1150.

Depuis le 5 janvier 2021, 1668 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 11 sont actuellement fermées ou partiellement fermées. 705 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 44 pour un cumul de 963 écoles.