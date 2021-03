Bell lance «Noovo Info», nouveau joueur dans l’actualité télévisée

Dès le 29 mars, un troisième joueur s’ajoutera à l’offre d’information francophone au Québec avec le lancement par Bell Média de son service d’information, Noovo Info.

Le bulletin de nouvelles du service, Noovo Le Fil, sera présenté du lundi au vendredi à 17h et à 22h et le samedi et dimanche à 9h. Les émissions auront une soixantaine de collaborateurs à Montréal, à Québec, au Saguenay, en Mauricie et en Estrie.

En semaine, chaque émission aura un volet national et un volet régional qui variera selon le public visé. Il y aura aussi du contenu exclusif sur les plateformes numériques de Noovo.

Les émissions seront animées par quatre journalistes aux parcours diversifiés: Noémi Mercier, qui a longtemps travaillé dans le monde du magazine, animera la portion nationale et la portion locale montréalaise de l’émission de 17h. Michel Bhérer, anciennement chez Radio-Canada, animera l’émission du soir. Lisa-Marie Blais, anciennement animatrice à LCN, sera basée à Québec et animera les bulletins régionaux de Québec, de la Mauricie, de l’Estrie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le journaliste sportif Meeker Guerrier prendra la barre des émissions de fin de semaine. Jean-Philippe Pineault, ancien directeur de l’information chez Cogeco, est le directeur de l’information de Noovo Info.

Les émissions de Noovo Le Fil s’appuieront aussi sur les journalistes des stations radio de Bell et de nombreux chroniqueurs, dont les chroniqueurs de La Presse Yves Boisvert et Rima Elkouri, la spécialiste en vérification des faits Camille Lopez, les anciens élus Louise Harel et Alexis Wawanoloath et les journalistes sportifs de RDS.

«C’est une expérience unique de bâtir une salle de nouvelles en 2021, alors qu’au cours des dernières années il y a eu beaucoup qui se sont fermées et très peu qui se sont ouvertes», a remarqué Jean-Philippe Pineault. «C’est une super opportunité d’aller rejoindre les [téléspectateurs] là où ils se trouvent.»

Bell Média n’a pas dévoilé le budget du projet, mais Suzanne Landry, vice-présidente développement de contenu et programmation de langue française, le décrit comme «un investissement majeur» qui vise à ajouter une troisième voix «forte et indépendante» au paysage télévisuel.

Les émissions phares viseront à mettre en contexte l’information et refléter la diversité, tant culturelle que géographique de la population québécoise.

«On parle beaucoup d’ajouter une troisième voix, mais le but c’est d’ajouter des centaines de voix», a remarqué Meeker Guerrier. «C’est important de donner la parole aux gens qui ont peu de voix dans les médias.» Il souhaite développer un programme qui mettra en lumière les «angles morts» de l’actualité québécoise.

Mises à pied chez CJAD et CTV

Selon Suzanne Landry, il n’y aurait pas de lien entre les mises à pied récentes à CJAD et CTV, qui ont semé l’émoi dans la communauté anglophone, et le lancement de Noovo Info. Dès l’acquisition de V par Bell, au printemps dernier, le réseau a consacré un budget au développement d’un nouveau service d’information multiplateforme francophone, dit-elle.

«Le choix a été fait du côté des services anglais de faire un service d’information intégré. De notre côté, lors de l’acquisition de V, c’était prévu dès le départ [de créer un service d’information francophone].»

Un média en moins

Parallèlement, un des piliers de l’information numérique a annoncé son intention de quitter le paysage médiatique québécois et canadien. Mardi, le HuffPost Canada et le HuffPost Québec ont annoncé qu’ils cessent de publier du nouveau contenu.

Le média web multinational avait été acquis par BuzzFeed il y a trois semaines. Vingt-trois postes sont abolis au Canada, dont cinq au Québec. Avec la fermeture de Vice Québec en juin 2019, HuffPost devient le deuxième média web majeur à quitter le Québec en deux ans.