Une nouvelle politique de rémunération variable est ajoutée au salaire de base pour le personnel d’Investissement Québec. Un régime d’intéressement à long terme (RILT) est aussi implanté pour ses hauts dirigeants pouvant représenter jusqu’à 90% de leur salaire de base.

La décision, entérinée par le Conseil des ministres, aurait pour objectif «d’attirer et de retenir les talents nécessaires à la relance et au développement économique du Québec». Le gouvernement du Québec indique que ce nouveau mode de rémunération variable «assurera un bon alignement entre la rémunération de la direction et les cibles du plan stratégique de la société d’État».

Le RILT pourra augmenter considérablement les rémunérations obtenues par les hauts dirigeants. «Au terme de chaque cycle de rendement de trois ans, une rémunération additionnelle cible de 45 % pour les premiers vice-présidents exécutifs, jusqu’à concurrence de 90 % de leur salaire de base pourra être ajouté», précise le communiqué, émis tard hier soir.

Cette rémunération additionnelle cible est de 35 % pour les autres premiers vice-présidents, jusqu’à concurrence de 70 % de leur salaire.

«Je suis convaincu que les changements annoncés aujourd’hui contribueront à l’atteinte de ces objectifs en instaurant une rémunération davantage axée sur les résultats» – Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation

C’est le conseil d’administration d’Investissement Québec qui sera responsable de l’application de cette dernière politique et de la situation salariale des employés syndiqués et non syndiqués d’Investissement Québec.

L’actuel président-directeur général d’Investissement Québec, Guy Leblanc, avait vu la rémunération de son poste augmenter de 16% lors sa nomination en avril 2019 et pouvait atteindre 950 000$ avec les primes.