COVID-19: une légère hausse des nouveaux cas au Québec

Alors que la province a dépassé hier la barre des 300 000 cas, le Québec enregistre aujourd’hui une légère hausse de ses nouveaux cas avec 764 infections dans les dernières 24 heures.

Près de 300 916 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 283 478 sont depuis considérées comme rétablies.

Dans sa dernière mise à jour, l’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) recense toujours 541 cas de variants confirmés sur l’ensemble du Québec (dont 327 à Montréal), les cas présomptifs sont en hausse avec 2730 potentiels infections aux variants (+182).

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 19 mars avec près de 317 cas. Les autres régions les plus touchées sont la région de la Montérégie et de Laval avec 70 cas ou encore la région de Lanaudière avec 69 cas.

Vers une stabilisation des hospitalisations

Les hospitalisations enregistrent une baisse avec une diminution de 15 pour un cumul de 504 (sur une base de lit désignée de 2117). Les admissions aux soins intensifs sont aussi en baisse avec 2 personnes de moins pour un cumul de 99.

Dans sa plus récente mise à jour des risques d’hospitalisations et projections des besoins hospitaliers, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) prévoit une stabilisation des hospitalisations pour les trois prochaines semaines au Québec.

Un dépassement des capacités hospitalières n’est pas prévu ou improbable pour les régions selon l’institut. Le taux d’occupation est présentement au niveau du tiers pour les lits réguliers à Montréal et à 40% en soins intensifs. Ces taux descendent en régions à 16% pour les lits réguliers et 8% pour les soins intensifs.

Des données pouvant être amenées à évoluer rappelle l’institut, suivant l’évolution des variants, de la campagne de vaccination en cours mais aussi de l’impact de la semaine de relâche et de l’assouplissement des mesures observées ces dernières semaines.

Le nombre de cas déclarés au Québec est sensiblement le même que la semaine précédente (5017 contre 4988), même si l’INESSS constate une augmentation des cas chez les personnes de 70 à 79 ans (+11%) ainsi que dans certaines régions comme la Capitale-Nationale ou Chaudière-Appalaches (+16%).

Le nombre d’hospitalisations anticipées est en légère hausse par rapport à la semaine dernière (+7%). Environ 80% de ces hospitalisations anticipées concernent des résidents de Montréal et ses régions limitrophes.

10 587 décès au Québec

Le Québec enregistre aujourd’hui 11 décès supplémentaires, dont 1 décès dans les dernières 24 heures, 5 entre le 12 et le 17 mars, 4 décès avant le 12 mars et à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 10 587 décès.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 17 mars à 32 704.

Du côté de la vaccination, 38 459 doses ont été administrées hier, un record pour la province. Un total de 872 459 personnes vaccinées contre la COVID-19 au Québec. Le ministère précise que jusqu’à présent, 1 050 355 doses ont été reçues.

Afin d’accélérer la cadence et attendre l’objectif d’offrir à chaque québécois une dose du vaccin d’ici le 24 juin, le gouvernement Legault veut impliquer les entreprises de la province dans la vaccination.

757 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 17 mars. Les cas positifs confirmés et actifs sont en légère baisse avec 1829 (-4) cas dans le réseau scolaire de la province (1484 élèves et 345 membres du personnel).

Sur les 13 671 cas positifs rapportés, près de 11 842 sont rétablis et de retour à l’école. Près de 477 (+12) classes sont actuellement fermées.

Depuis le 5 janvier 2021, 1981 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement, 5 écoles sont partiellement ou totalement fermées. 1124 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 14 pour un cumul de 757 écoles.