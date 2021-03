COVID-19: les cas demeurent élevés, craintes d’une 3e vague

Le Québec frôle toujours la barre symbolique des 1000 avec 950 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, soit sensiblement le même chiffre que la dernière journée. Les craintes d’une nouvelle vague se font sentir après que des experts de l’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) aient déclaré ce matin que les variants pourraient devenir la souche dominante d’ici les prochaines semaines. Un scénario catastrophe qui émerge alors que l’adhésion aux mesures sanitaires diminue.

Dans sa dernière mise à jour, l’INSPQ) recense toujours 704 cas de variants confirmés sur l’ensemble du Québec (dont 464 à Montréal), les cas présomptifs sont en forte hausse avec 5157 potentielles infections aux variants (+475).

Près de 306 385 personnes ont été infectées par la COVID-19 et 288 384 sont depuis considérées comme rétablies.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 26 mars avec près de 313 cas. Les autres régions les plus touchées sont la région de la Montérégie avec 103 cas ou encore la Capitale-Nationale et l’Outaouais avec 89 cas.

Les hospitalisations enregistrent une nouvelle baisse avec une diminution de 15 pour un cumul de 481 (sur une base de lit désignée de 2117). Les admissions aux soins intensifs diminuent elles légèrement avec une baisse de 2 pour un cumul de 115.

Le Québec enregistre aujourd’hui 7 décès supplémentaires, dont 1 décès dans les dernières 24 heures , 4 décès entre le 19 et le 24 mars et 2 décès avant le 19 mars. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 10 637 décès.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 24 mars à 37 695.

La campagne de vaccination s’accélère avec pas moins de 54 951 doses administrées hier dans la province. Un total de 1 121 958 de personnes a été vacciné contre la COVID-19 au Québec. Le ministère précise que jusqu’à présent 1 380 295 doses ont été reçues. 58 500 doses du vaccin Moderna seraient de plus, actuellement en transit dans le réseau.

Hier le ministère de la Santé en accord avec une du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a déclaré qu’une seule dose de vaccin pourrait suffire pour les personnes ayant déjà contracté la COVID-19.

Ce matin, le site de prise de rendez-vous pour la vaccination rencontrait une nouvelle fois des problèmes techniques.

784 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 24 mars. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 2252 cas (+100) dans le réseau scolaire de la province (1843 élèves et 409 membres du personnel).

Le ministère recense aussi 175 (+19) cas de variants confirmés dans le réseau scolaire et 292 cas présomptifs (+58) depuis le 12 mars.

Sur les 14 856 cas positifs rapportés, près de 12 604 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées est en hausse avec près de 885 (+35) classes dans le réseau.

Depuis le 5 janvier 2021, 2043 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement, 23 écoles sont partiellement ou totalement fermées. 1259 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 3 pour un cumul de 784 écoles.