Le gouvernement fédéral investit près de 8 M$ pour soutenir les entreprises des communautés noires

Le gouvernement du Canada investit près de 8 M$ pour soutenir le Groupe 3737 et le Fonds Afro-Entrepreneurs, deux organismes à but non lucratif (OBNL) basés à Montréal qui accompagnent des entreprises dirigées par des membres de la communauté noire.

Il s’agit des deux premières organisations à être récipiendaires d’un financement du Fonds pour l’écosystème national. Ce fonds doté de 104 M$ vise à renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat pour les entrepreneurs noirs et les propriétaires d’entreprises noirs partout au pays.

Le ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier—Sainte-Marie, Steven Guilbeault, en a fait l’annonce mercredi matin dans les locaux du Groupe 3737. Il était accompagné du député de Bourassa, Emmanuel Dubourg.

Le Fonds pour l’écosystème national fait partie du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires (PECN), un investissement de plus de 400 M$ pour favoriser la réussite à long terme des entrepreneurs et propriétaires d’entreprise des communautés noires.

«Ce fonds permettra d’aider les organisations dirigées par des Noirs à mettre au point de nouveaux services ou à élargir leurs offres, notamment en matière de mentorat, de réseautage, de planification financière et de formation commerciale pour les entrepreneurs noirs», a déclaré Emmanuel Dubourg.

Près de 5 M$ pour le Groupe 3737

Situé dans le quartier Saint-Michel, le Groupe 3737 est un OBNL qui aide dans le domaine du développement économique, du développement social, de la recherche et de l’innovation.

Il concentre son accompagnement autour de projets d’individus provenant de la diversité.

Grâce au financement de 4,9 M$, l’organisation passera d’une portée provinciale à une portée nationale, a affirmé son président-directeur général, Louis-Edgar Jean-François.

«L’objectif demeure le même: renforcer les entrepreneurs et collectivités noirs en tant que moteur incontournable du développement économique partout à travers le Canada», a-t-il ajouté.

Jusqu’à maintenant, l’organisation a accompagné plus de 700 entrepreneurs et a aidé à la création de près de 400 emplois. En tout, l’écosystème entrepreneurial a généré un volume d’affaires de plus 90 M$.

Près de 3 M$ pour le Fonds Afro-Entrepreneurs

Le deuxième récipiendaire est le Fonds Afro-Entrepreneurs, un OBNL qui finance des entreprises dirigées par des entrepreneurs des communautés noires au Québec. Ce fonds a été créé par le gouvernement du Québec en partenariat avec Filaction en 2008.

Pour sa part, le Fonds Afro-Entrepreneurs reçoit une somme de 2,9 M$.

«Grâce au Fonds pour l’écosystème national, le Fonds Afro-Entrepreneurs pourra développer un accompagnement sur mesure pour que les projets de démarrage et de croissance des entrepreneurs issus des communautés noires disposent des outils les plus performants pour assurer la pérennité, le maintien et la création d’emplois de qualité dans leur entreprise», a expliqué la responsable de porte-feuille, Jaël Élysée.

À ce jour, le Fonds Afro-Entrepreneurs a accordé près de 4 millions de prêts, allant entre 10 000$ et 500 000$ à des entrepreneurs des communautés noires.

«De ce montant, le taux de remboursement s’élève à environ 85%, a indiqué Mme Elysée. La participation du Fonds Afro-Entrepreneurs au démarrage et à la croissance de ces entreprises à permis le maintien et la création de 375 emplois.»

Impacts de la COVID-19 sur les entrepreneurs noirs

Le gouvernement du Canada a créé le tout premier Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires en septembre 2020 dans la foulée de la crise sanitaire.

En effet, la pandémie de COVID-19 a exacerbé le racisme systémique auquel font face depuis des décennies les propriétaires d’entreprises noirs, a souligné Steven Guilbeault.

«Je pense à un manque d’accès aux capitaux, aux ressources, aux réseaux et aux occasions d’affaires», a-t-il ajouté.

C’est le constat que fait aussi Louis-Edgar Jean-François. «Alors que les entrepreneurs du pays connaissaient de grandes difficultés, nous nous sommes vite rendu compte que les entrepreneurs canadiens d’ascendance africaine étaient particulièrement touchés par la crise», a-t-il affirmé.

«Nous avons décidé d’agir en travaillant de façon synergique avec le gouvernement fédéral et les organisations noires à travers le Canada ce qui a poussé à la mise en place du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires.»

D’autres récipiendaires provenant de partout au Canada seront annoncés. L’analyse des soumissions est toujours en cours, a précisé Steven Guilbeault.