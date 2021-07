L’Ordre des infirmières reconnaît le racisme systémique dans son réseau

Dans la foulée du décès de Joyce Echaquan, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) reconnaît l’existence de racisme systémique dans son réseau. Celui-ci toucherait particulièrement les Premières Nations et les Inuits, reconnaît-on.

«L’OIIQ a pris un engagement ferme en octobre 2020 devant le décès de Mme Echaquan et est à pied d’œuvre depuis sur plusieurs fronts, afin de ne plus jamais voir pareille situation se reproduire. Aujourd’hui, il est important de reconnaître le racisme systémique à l’endroit des Premières Nations et Inuits au sein du réseau de la santé et des services sociaux afin de mettre en place des actions structurantes pour favoriser un rapport plus égalitaire et plus juste entre ces communautés et les infirmières et infirmiers, de leur assurer l’accès aux soins et une prestation sécuritaire auxquels ils ont droit et, ainsi, de reconstruire la relation de confiance», déclare le président de l’OIIQ, Luc Mathieu.

