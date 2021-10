Christian Dubé retarde de 30 jours la suspension des travailleurs non vaccinés

À deux jours de la date butoir, Christian Dubé veut «protéger le réseau de la santé de tous les Québécois» et a décidé de retarder l’échéance de 30 jours, soit le 15 novembre pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la Santé.

«Ça serait irresponsable de jouer aux dés avec la santé des Québécois», a déclaré le ministre Dubé lors de sa conférence de presse. Le ministre concède avoir «mal dormi» ces trois derniers jours au vu de l’échéance arrivante et les réductions de services qui se seraient réalisées en cas de suspension des travailleurs de la santé non vaccinées au 15 octobre. «Nous avons étudié plusieurs scénarios, et tous sont trop lourds. Si on continue comme cela, on fonce dans le mur. J’ai le mandat de protéger le réseau de la santé.»

Le ministre de la santé explique avoir pris sa décision à l’issue de rencontres sur le terrain. Au 15 octobre, si le décret était appliqué cela aurait eu comme conséquence de mettre une pression accrue sur les travailleurs de la santé vaccinés et encore en poste. «En tant que ministre de la Santé, je me dois d’ajouter du personnel, pas en soustraire.»

On veut donner une dernière chance aux non vaccinés. Nous vous tendons la main et on espère que vous allez la saisir. Faites le pour vous, vos proches et vos collègues Christian Dubé, Ministre de la Santé

La répartition des forces manquantes est disparate sur le territoire. «Chaque région a ses réalités», explique la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, Dre Lucie Opatrny.

Selon le scénario du ministère, Christian Dubé précise que l’on manquerait d’environ 14 000 personnes au 15 octobre. «C’est comme si on revivait le pire de la pandémie où il nous manquait 12 000 personnes. Alors qu’aujourd’hui le réseau est plus fragile. Je ne veux pas mettre cette pression sur les travailleurs.»

Nouvelle cible du 15 novembre avec sanctions

Les primes COVID pour les travailleurs de la santé non encore vaccinés entièrement ne seront pas versés, sauf s’ils arrivent à faire cet effort d’ici les 30 nouveaux jours de sursis. Ces mêmes travailleurs seront testés trois fois par semaine.

La sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, Dre Lucie Opatrny, mentionne que le positionnement des différents ordres a permis d’inciter plus de travailleurs de la santé à faire cette démarche de vaccination. Les ordres des infirmiers, des inhalothérapeutes ou même du Collège des médecins ont décidé de suspendre les permis d’exercices pour les non-vaccinés.