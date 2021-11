COVID-19: forte hausse des cas, des hospitalisations en baisse

Le Québec franchit de nouveau la barre des 700 cas de COVID-19 pour cette nouvelle journée avec une des plus grosses hausses des infections de ces dernières semaines. Les hospitalisations sont, quant à elles, en légère diminution.

Les infections au Québec grimpent à 718 cas soit 201 cas de plus que le chiffre de la veille, et 46 cas de plus que la semaine dernière. Ce sont 436 084 personnes qui ont été infectées au Québec depuis le début de la pandémie.

Avec un taux de reproduction effectif (Rt) à 1,24, le Québec fait face depuis quelques jours à une circulation accrue du virus dans la population par rapport aux dernières semaines. Alors que les cas de COVID-19 grimpent en flèche en Europe selon le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Québec semble suivre la même tendance et pourrait faire face à une recrudescence de l’épidémie dans les prochaines semaines.

En date du 16 novembre, la part des établissements québécois ne recensant aucune hospitalisation due à la COVID-19 est en augmentation, atteignant les environs de 53%.

Des hospitalisations en baisse

Les hôpitaux québécois enregistrent de nouveau une diminution des hospitalisations liées à la COVID-19 avec une baisse de cinq (soit 15 entrées et 20 sorties), ce qui porte le total d’hospitalisés à 195 dans la province. Les soins intensifs restent stables pour cette nouvelle journée avec autant d’entrées que de sorties et affichent toujours un cumul de 47 personnes.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre neuf personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, aucun primovacciné et six autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 431 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 17 primovaccinés et 270 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 4,3 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux de 15,8 fois supérieur.

Aucun décès supplémentaire au Québec

Le Québec ne recense aucun nouveau décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec se maintient ainsi à 11 548 décès.

Les éclosions actives augmentent et affichent le chiffre de 523 pour la date du 16 novembre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours est en légère hausse et atteint les 639.

Les prélèvements à la date du 15 novembre s’élèvent à 31 626 tests réalisés.

87% de la population de 12 ans et plus entièrement vaccinée

Alors que le Québec continue d’afficher près de 91% de premières doses pour les 12 ans et plus, et 87% de deuxièmes doses de vaccin, la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans tarde à se matérialiser. Plusieurs voix s’élèvent dans l’opinion quant à la levée prochaine de l’état d’urgence sanitaire. Si le premier ministre François Legault la prévoit pour début 2022, des intervenants estiment que cet état d’urgence pourrait être levé avant.

La campagne de vaccination continue dans la province. Les personnes de 80 ans et plus peuvent prendre rendez-vous depuis hier pour une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19. Cette prise de rendez-vous sera élargie demain pour les personnes de 75 ans et plus.



Ce sont 9212 doses de vaccin supplémentaires (8413 doses dans les dernières 24 heures et 799 avant le 14 novembre) qui viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre ainsi 13 426 694 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (226 770), les Québécois ont reçu 13 653 464 doses de vaccin contre la COVID-19.