Ouverture des rendez-vous pour la 3e dose de vaccin COVID-19 pour les 80 ans et plus

Les personnes de 80 ans et plus peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous sur le site ClicSanté afin d’obtenir leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Un intervalle de six mois minimum est requis entre la deuxième dose et celle de rappel. Si elle n’est pas obligatoire, cette dose supplémentaire est conseillée notamment aux personnes vivant en CHSLD ou en RPA, mais également aux personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca ou de Covishield.

L’ouverture des rendez-vous continuera de s’élargir dans les prochains jours: avec les 75 ans et plus le 18 novembre, les 70 ans et plus le 23 novembre puis les personnes ayant reçu deux doses d’AstraZeneca ou de Covishield.

Plus de détails à venir.