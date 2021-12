SAQ: entente de principe acceptée à 86,3% par les syndiqués

L’entente de principe conclue mardi entre la Société des Alcools du Québec (SAQ) et le syndicat qui représente ses employés a finalement été acceptée par ces derniers à 86,3%. Il faudra toutefois quelques semaines pour que l’approvisionnement des 400 succursales de la société d’État puisse être de retour à la normale, avertit la SAQ dans un communiqué, samedi.

«L’acceptation de cette entente nous permet de regarder vers l’avant et surtout, de poursuivre le réapprovisionnement de nos succursales et de nos partenaires d’affaires», indique la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais.

Les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la SAQ ont voté sur l’entente de principe lors d’assemblées tenues hier après-midi à Québec et ce matin, à Montréal. Rappelons que le conflit de travail concernait le renouvellement de la convention collective de quelque 800 salariés à l’entrepôt et à la livraison.

L’entente de principe ratifiée garantit aux syndiqués un contrat de six ans qui prévoit des augmentations salariales d’environ 3% par année. L’entente permet également d’en arriver à un nouvel aménagement du travail dans le cadre duquel les entrepôts de la SAQ pourront être ouverts le samedi et le dimanche.

«Nous sommes très heureux !, explique le président de la section locale 3535 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Joël Latour. On a redonné les lettres de noblesse à nos emplois au sein de cette société d’État. Les conditions de travail en général sont bonifiées. Les salaires à l’embauche ont été améliorés ainsi que la rémunération dans l’ensemble des échelles salariales.»

Rappelons qu’une première entente, qui avait été annoncée le 29 novembre, avait finalement été rejetée à 86% par les employés salariés quelques semaines plus tard.