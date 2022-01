COVID-19: 80 hospitalisations de moins au Québec

Pour une deuxième journée d’affilée, le Québec enregistre moins de 3000 hospitalisations liées à la COVID-19, dimanche. On recense 2895 personnes (176 entrées, 258 sorties) alitées à l’hôpital en raison de la pandémie. De ce nombre, 233 personnes sont traitées aux soins intensifs, deux de plus que la veille.

Onze décès s’ajoutent par ailleurs au bilan de la pandémie au Québec. Depuis mars 2020, 13 190 personnes sont décédées après avoir contracté la COVID-19.

Quelque 57 639 personnes ont été vaccinées contre la COVID-19, samedi. Plus de la moitié d’entre elles (62,5%) recevaient ainsi leur troisième dose. Quelque 1471 enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une première dose. Une proportion de 62% des enfants de cette tranche d’âge ont désormais reçu leur première dose de vaccin.

Une proportion de 44% des Québécois vaccinables ont été triplement inoculés alors que 84% ont reçu deux doses. Neuf Québécois sur 10 ont reçu une première dose de vaccin.

Le ministère de la Santé rapporte que 12,2% de la population éligible n’a toujours pas reçu une première dose. Plus d’un quart des nouvelles hospitalisations (26%) sont liées à des individus non vaccinés. Plus d’un tiers (37%) des personnes traitées aux soins intensifs ne sont pas vaccinées.

Les autorités sanitaires rapportent par ailleurs 2838 nouveaux cas de COVID-19. Rappelons toutefois que comme l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires, ce chiffre n’est pas représentatif de la situation prévalant au Québec quant au nombre de personnes nouvellement infectées. Quelque 28 491 analyses ont été effectuées par les travailleurs de la santé, en date du 28 janvier.

Les éclosions actives sont en légère hausse, dimanche. On en recense 1480 à travers la province, soit six de plus qu’hier.

Rappelons que suite à l’annonce effectuée par le gouvernement Legault mardi dernier, les restaurateurs pourront dès lundi, rouvrir leur salles à manger au Québec à 50% de leur capacité.