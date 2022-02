Ottawa en état d’urgence à cause des manifestations actuelles

Le maire Jim Watson a déclaré aujourd’hui l’état d’urgence pour la Ville d’Ottawa en raison de la manifestation en cours. Celle-ci s’éternise dans la Ville depuis maintenant 10 jours et menace la «sureté et la sécurité des résidents».

Aujourd’hui, 6 février, Maire Jim Watson a déclaré l’état d’urgence pour la Ville d’Ottawa en raison des manifestations continues.

Pour plus de renseignements, visitez : https://t.co/TRVMjSjqk1 pic.twitter.com/kKQS61uwjY — Ville d'Ottawa (@ottawaville) February 6, 2022

«La déclaration d’un état d’urgence reflète le grave danger ainsi que la menace à la sûreté et la sécurité des résidents posés par les manifestations continue et souligne le besoin de soutien de la part d’autres administrations et ordres de gouvernement.», peut-on lire dans un communiqué émis par la Ville d’Ottawa.

Les résidents pourraient s’attendre à des perturbations et des interruptions majeures de la circulation cette fin de semaine au centre-ville et partout dans la ville car le nombre de manifestants augmenterait de manière importante. Il est conseillé d’éviter tout déplacement inutile au centre-ville ou aux alentours.

«Cela (l’état d’urgence) offre également une plus grande souplesse au sein de l’administration municipale pour permettre à la Ville d’Ottawa de gérer la continuité des activités en vue d’assurer des services essentiels pour ses résidents ainsi que d’habiliter un processus d’approvisionnement plus flexible, favorisant ainsi l’achat de l’équipement nécessaire aux travailleurs de première ligne et aux premiers intervenants.», explique le communiqué.

Une carte de la circulation en ligne et à jour peut être consultée par les citoyens afin de tout savoir sur les retards et perturbations causés par les manifestations. Sur la carte dans la légende, sélectionnez «Incidents» pour voir toutes les répercussions actuelles.

Rappel : Les résidents peuvent consulter notre carte de la circulation en ligne pour de l’info à jour sur les retards et perturbations causés par les manifestations. Visitez : https://t.co/dWIrMLu3NP et sélectionnez « Incidents » pour voir toutes les répercussions actuelles. pic.twitter.com/gDha2C9Rm2 — Ville d'Ottawa (@ottawaville) February 6, 2022

Rappelons qu’à l’origine, le «convoi de la liberté» est né pour protester contre l’obligation vaccinale obligatoire des camionneurs.

Les transporteurs canadiens doivent désormais être vaccinés contre la COVID-19 depuis le 15 janvier pour pouvoir la franchir et éviter une quarantaine obligatoire.