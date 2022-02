Manifestations à Québec: 170 contraventions, trois arrestations et un remorquage

Le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) se dit très satisfait de ses policiers et de son équipe de planification suite aux opérations de la fin de semaine pendant les manifestations du «Convoi de la liberté».

Nous sommes restés en contact avec les principaux organisateurs tout au long de la manifestation, qui étaient très collaboratifs. Nous avons maintenu un encadrement serré des différents convois qui se déplaçaient sur notre territoire, et avons respecté le droit de manifester, car nous reconnaissons que cet exercice est garanti par la Charte des droits et libertés. Denis Turcotte, chef du SPVQ

170 constats d’infraction

La manifestation s’est tenue dans le respect des règlements, hormis quelques manifestants qui ont voulu tester la tolérance des policiers. Au total, 50 constats en vertu de différents règlements municipaux ont été émis, 72 constats en lien avec le code de la sécurité routière, 48 contraventions pour des stationnements non réglementaires, trois arrestations et un remorquage. Questionné sur le niveau de tolérance des infractions commises sous les yeux des policiers, Denis Turcotte a fait valoir l’importance de l’équilibre entre les avantages et les inconvénients d’intervenir dans ce genre d’évènements.

Le SPVQ n’a pas dévoilé de chiffres quant au nombre de policiers affectés et aux coûts administratifs/opérationnels reliés à la manifestation.

Plusieurs partenaires

Le directeur adjoint André Turcotte est particulièrement satisfait de la collaboration entre les divers partenaires qui ont contribué à l’atteinte de l’objectif du SPVQ, soit de faciliter et de protéger le droit de manifester de façon légale et pacifique, tout en préservant la sécurité des manifestants, des usagers de la route et des citoyens. «Je veux souligner l’excellent travail des policiers pour la planification de la séquence des évènements, et surtout leur engagement, leur professionnalisme et leur rapidité d’action sur le terrain», a exprimé André Turcotte.

Le SPVQ a rappelé que la bonne tenue a été un travail partagé entre les organisateurs de l’évènement, le Service de police ainsi que ses partenaires, dont la Sureté du Québec, le CIUSSS, le RTC et les travaux publics.