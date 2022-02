«Convoi de la liberté»: Des milliers de manifestants à Québec

Des milliers de manifestants ont convergé vers la Colline Parlementaire à Québec samedi afin de démontrer leur opposition aux mesures sanitaires.

Plusieurs d’entre eux provenaient de l’extérieur de la Capitale-Nationale puisque des convois en provenance de la Beauce, de la Mauricie, de l’est du Québec, de la Rive-Sud de Montréal et de Charlevoix avaient été organisés.

Jusqu’à maintenant, le tout se déroule dans une ambiance festive et pacifique. Plusieurs familles ont été aperçues par notre équipe sur le terrain, tout comme de nombreux drapeaux du Canada et du Québec. Certains manifestants consommaient également des boissons alcoolisées. Une dizaine de personnes identifiées au groupe identitaire La Meute ont aussi été croisées par nos journalistes.

Les klaxons et trompettes se font également entendre sans arrêt.

À 14h30, le Service de police de la Ville de Québec ne rapportait qu’un seul incident mineur impliquant un manifestant qui avait apporté des pièces pyrotechniques sur place. Les policiers sont intervenus rapidement et l’événement n’a pas causé de blessures. Le manifestant impliqué a reçu un constat d’infraction. Les policiers rapportaient également une importante congestion dans le secteur du centre-ville.

Peu avant 15h, les autorités ont pris la décision d’agrandir le périmètre où la circulation est interdite afin «d’assurer la sécurité des piétons». Ainsi, en plus de la zone piétonnière déjà prévue pour le Carnaval, le boulevard René-Lévesque est maintenant fermé à la circulation entre Honoré-Mercier et Salaberry. L’avenue Honoré-Mercier a elle aussi été fermée entre René-Lévesque et Côte d’Abraham.

Le déploiement sur le terrain des manifestants est nettement plus important que ceux de jeudi et vendredi, où 14 et 40 constats d’infraction avaient été respectivement remis par les agents de la paix.

(2/2) Outre les rues déjà piétonnières, René-Lévesque, entre Honoré-Mercier et Salaberry, est fermé à la circulation | Honoré-Mercier entre René-Lévesque et Côte d'Abraham, également fermé à la circulation — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) February 5, 2022

Rencontré sur les sites du Carnaval en début d’après-midi, le maire Bruno Marchand décrivait l’ambiance comme étant agréable.

«Je suis fier de cette ville qui est capable de saisir l’hiver. Un hiver qu’on ne célébre pas et où on reste en-dedans, c’est long et c’est dur. Particulièrement dans un contexte de COVID-19. Malgré les restrictions, les organisateurs [du Carnaval] ont travaillé super fort et les gens sont au rendez-vous avec leurs familles et leurs sourires. C’est cool, c’est l’fun et le monde est heureux!»

Avec la collaboration de Mona Lechasseur et Josie Desmarais.