Passeport vaccinal: des dépenses importantes… pour quelques semaines

Les sommes importantes investies pour mettre en place le passeport vaccinal dans les SAQ, les SQDC et les magasins à grande surface n’auront finalement servi que pour quelques semaines. Avec la fin du passeport prévue dès demain, certains dénoncent cette dépense importante.

La présence d’agents de sécurité à la Société des alcools du Québec (SAQ) aurait coûté des centaines de «centaines de milliers de dollars» depuis l’implantation du passeport vaccinal il y a un mois. Les agents n’y seront plus dès demain.

Craignant que le passeport vaccinal crée des tensions dans les succursales, les SAQ ont fait appel à des agents de sécurité pour «assurer la sécurité des clients et des employés». Une demande à un fournisseur externe a donc été déployée à l’échelle provinciale.

Plusieurs commerces à grande surface ont aussi dépensé des sommes importantes pour des agents de sécurité. «Comme les commerces, les firmes de sécurité connaissaient des problèmes de main-d’œuvre. Les déployer a été complexe et très cher», affirme le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), Jean-Guy Côté.

Dans les commerces à grande surface, le passeport vaccinal aura été exigé pendant moins d’un mois. Mais la CQCD se réjouit de son retrait.

On avait prévenu le gouvernement que l’imposition du passeport vaccinal serait difficile, et l’expérience l’a montré. Si on veut augmenter les taux de vaccination, j’espère qu’on trouvera une autre solution la prochaine fois.

Jean-Guy Côté, directeur général du CQCD